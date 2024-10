Mare Italia e lungo raggio sono state le destinazioni che hanno consentito a Mapo Travel di archiviare l’estate con una crescita complessiva prossima al 50%. “Mapo World ha compiuto da poco 18 mesi: i risultati continuano a premiare l’idea che a marzo 2023 ha convinto Mapo Travel a puntare sui viaggi intercontinentali”, evidenzia il direttore commerciale Fabrizio Celeghin: in cifre questo si è tradotto con un fatturato da 6,5 milioni di euro, superiore alle aspettative di inizio d’anno.

Tra le sorprese in grado di catalizzare le scelte dei viaggiatori durante l’estate, le destinazioni del medio raggio Egitto, Turchia e Marocco. “Il Marocco, con il tour delle città imperiali, è la new entry vincente del nostro catalogo 2024 – aggiunge la general manager Barbara Marangi -. Insieme alla Turchia e al sempre apprezzato Egitto, è una delle mete che i viaggiatori italiani hanno preferito in questi ultimi mesi. Si tratta di luoghi che riescono a mixare mare e cultura, storia e relax in atmosfere e paesaggi suggestivi”.

In arrivo ora un roadshow lungo la Penisola per incontrare le agenzie di viaggi: prima tappa il TTG Travel Experience di Rimini dal 9 all’11 ottobre.