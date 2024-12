InViaggi punta sulla Tunisia. Il tour operator ha infatti presentato due nuovi InClub, in esclusiva per il mercato italiano, con un totale di 70 camere. I due resort saranno disponibili a partire dalla prima decade di giugno 2025.

L’ InClub Royal Karthago Resort & Thalasso Djerba si trova sull’isola di Djerba, destinazione ideale per partire alla scoperta del Paese. Anche in questa cornice sarà infatti a disposizione il ‘local expert’, in graqdo di organizzare tutte le esperienze legate al territorio.

La seconda struttura, l’InClub One Resort Premium Hammamet si trova a Hammamet, conosciuta come la ‘St. Tropez del Nord Africa’. Anche qui, grazie alla figura del local expert si ptoranno scegliere le esperienze da vivere in loco.

Entrambi i resort, di categoria 4 stelle, seguono il format InClub, con servizi di qualità, intrattenimento internazionale, showcooking e proposte locali selezionate. Grazie alla tecnologia integrata nel braccialetto, gli ospiti hanno accesso immediato a informazioni, attività ed esperienze personalizzate.