Isola Azzurra scommette sulla programmazione ‘Land&Sea’ per il 2026

Isola Azzurra rilancia la programmazione ‘Land&Sea’ per il 2026. Per il nuovo anno l’operatore ripropone 4 quattro pacchetti storici, rivisti e ulteriormente migliorati.

Lanciata per la prima volta nel 2023, la formula ‘Land&Sea’ propone viaggi che combinano relax, scoperta e divertimento, con soggiorni di 7 notti negli Zeta Club ed escursioni.

“Un’iniziativa ‘semplice’ si è trasformata in un successo imprenditoriale” spiega Fabio Piraino, business development manager di Isola Azzurra. “E non a torto: vendere un classico pacchetto volo più sette notti in villaggio turistico, includendo una selezione di escursioni tematiche, non era certo la scoperta del secolo. Averlo però reso un prodotto acquistabile su base individuale e disponibile per l’intera stagione estiva è stata la vera chiave del successo”.

La programmazione Land&Sea è pensata per ogni tipo di viaggiatore. L’offerta include infatti soluzioni dedicate al relax e al mare, itinerari enogastronomici, tour culturali e momenti di intrattenimento e sport.

I pacchetti Land&Sea 2026, basati sulle strutture Zeta Club in Sicilia e Sardegna, sono disponibili online e su un catalogo monotematico dedicato, che verrà presentato il prossimo 27 gennaio in un workshop che si terrà a Bergamo, all’Auditorium Aruba, all’interno del campus Aruba Global Cloud Data Center. “L’occasione del workshop di Bergamo ci è particolarmente gradita, perché è proprio questa piazza ad aver creduto fin da subito nei nostri Land & Sea, con agenzie partner che hanno programmato sia gruppi sia individuali, con reciproca e grande soddisfazione” conclude Piraino.