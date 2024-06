L’emittente sportiva Espn debutta nel turismo

Espn, canale televisivo dedicato allo sport, arriva sul mercato turistico con il suo primo sport tour grazie al nuovo brand Espn Experiences. Si tratta di un itinerario di 5 giorni che porterà i visitatori dentro il mondo della Major League Baseball così da fare immergere gli appassionati nelle emozioni di leggendari campi da baseball a Boston, Philadelphia e New York.

Il tour ‘Take Me Out to the Ballgame’ si svolgerà nel weekend tra il 29 agosto e il 2 settembre e, come riporta travelweekly.com, oltre a potere assistere ad alcune partite, gli ospiti beneficeranno di una visita privata del Jackie Robinson Museum di New York e di un tour della sede principale di Espn a Bristol in Connecticut. Si aggiunge, infine, l’opportunità di incontrare celebri telecronisti come Michael Kay e Dave O’Brien.