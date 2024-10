L’inverno targato le Vie del Nord a TTG Travel Experience

“Siamo perfettamente consapevoli dell’importanza e delle potenzialità di TTG Travel Experience per il nostro brand“. Con queste parole Maria Teresa Omedè, product manager de Le Vie del Nord, conferma la partecipazione del tour operator alla tre giorni di Rimini.

L’operatore, che quest’anno compie dieci anni di attività, si presenterà all’appuntamento b2b dedicato al turismo con un ricco portfolio di novità di prodotto. “È fondamentale essere qui nei giorni di fiera - precisa Omedè - per presentare al comparto turistico nazionale e ai nostri partner commerciali preferenziali quelle che sono le principali novità con cui intendiamo inaugurare la stagione 2025, per la quale ci siamo fortemente impegnati per mettere a punto una serie di partenze in esclusiva”.

Tra le proposte per l’autunno/inverno 2024/25, precisa Omedè, “trova uno spazio centrale nella nostra programmazione il Nord Europa, anche in virtù del fatto che secondo le previsioni dello Space Weather Prediction Center del Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) il 2024 e il 2025 saranno due anni eccezionali per vedere l’aurora boreale e, quindi, ci attendiamo flussi più intensi di viaggiatori in questa regione. Puntiamo forte, dunque, su destinazioni quali Scandinavia, Groenlandia, Islanda, Finlandia, Svezia e Norvegia, ma anche Canada e Alaska centrale”. Non mancano però “i grandi classici come i viaggi di Capodanno nelle capitali europee, i city-break alla ricerca dei mercatini di Natale, le avventure nel vicino Oriente e negli Stati Uniti d’America”.

Le Vie del Nord arriverà a TTG Travel Experience in compagnia di Rivea, un Puffin blu (comunemente detto anche Pulcinella di Mare), nuova mascotte del marchio, che sarà impersonato allo stand da un peluche. “Il Puffin è un uccello migratore e anche un messaggero - racconta Fabio Del Vecchio, responsabile commerciale del t.o. -. Ci piaceva l’idea di associare al nostro marchio i viaggi di questo volatile che trascorre gli inverni qui da noi, nel Mediterraneo, primavera ed estate tra Galles e Irlanda, per poi spostarsi in autunno verso l’Islanda. È con lo stesso suo spirito che da dieci anni accompagniamo sempre più italiani alla scoperta del Nord Europa, e non solo”.