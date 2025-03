Le novità Bluserena Hotels & Resorts per la stagione 2025

Bluserena Hotels & Resorts è pronta a inaugurare la stagione 2025. Molte le novità nei 12 hotel e resort di Bluserena, a partire da Ethra Reserve, la destinazione di Bluserena immersa nella Riserva Naturale di Stornara in Puglia e che offre 4 hotel. Una delle grandi novità è il nuovo Ethra Beach Club (disponibile dal 14 giugno al 16 settembre) che ridefinirà l’esperienza al mare per gli ospiti di Kalidria Hotel & Thalasso SPA e Alborèa Ecolodge Resort.

Sempre in Puglia, il Torreserena Resort situato lungo la spiaggia di Marina di Ginosa, Taranto, introdurrà le nuove Dog Room pensate per chi viaggia con il proprio amico a quattro zampe.

In Sardegna, dopo il successo della formula Full All Inclusive introdotta nel 2024 a Is Serenas Badesi Resort, e che proseguirà anche nell’estate 2025, gli ospiti del Calaserena Resort potranno optare per la nuovissima Special Full Board. Tra i plus: bevande analcoliche e snack inclusi tutto il giorno e un’offerta gastronomica ampliata con accesso sia ai ristoranti a buffet che a quelli tematici e sulla spiaggia. In aggiunta sarà disponibile la All Inclusive che comprende una selezione di alcolici.

Confermata anche per quest’estate la Bluserena Sport Academy a Ethra Reserve e a Is Serenas Badesi Resort con lezioni tenute da campioni come Giorgia Villa per la ginnastica artistica o Marco Fichera per la scherma. Tra le nuove discipline del 2025 anche frisbee, breakdance, krav maga e taekwondo, sempre con istruttori d’eccellenza.