Msc, al via le vendite della World Cruise 2027

Al via le vendite per la Msc World Cruise 2027 a bordo di Msc Musica. Il nuovo itinerario di 121 notti toccherà 45 destinazioni in 25 Paesi, con sette pernottamenti e soggiorni di un giorno intero in tutti gli altri scali del viaggio, che visiterà i cinque continenti.

La navigazione attraverserà l’Equatore due volte, offrendo ai viaggiatori l’esperienza unica di ‘perdere’ e ‘rivivere’ un giorno. Con la possibilità di imbarcarsi da uno dei quattro porti europei - Civitavecchia per Roma, Genova, Marsiglia e Barcellona rispettivamente dal 5, 6, 7 e 8 gennaio 2027 - gli ospiti partiranno per un viaggio verso ovest attraverso alcune delle destinazioni più spettacolari.

Gli ospiti esploreranno il Sud America, compreso il punto più meridionale di Ushuaia soprannominato ‘la fine del mondo’, assaporeranno i paesaggi del Pacifico meridionale e vivranno il fascino ‘dell’Australasia. Il viaggio proseguirà verso le Hawaii e la costa occidentale degli Stati Uniti prima di rientrare in Europa attraverso il transito panoramico del canale di Panama, con soste per gustare i sapori e i colori dei Caraibi.

L’itinerario prevede soggiorni di un’intera giornata in ogni porto e tappe fondamentali come i pernottamenti a Buenos Aires, Sydney e Papeete.