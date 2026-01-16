Msc Crociere accelera:12 nuove navi entro il 2035

Trentacinque navi entro il 2035. Dagli Studi Mediaset de La Ruota della Fortuna, Leonardo Massa, vp Southern Europe divisione crociere del Gruppo Msc, Luca Valentini, direttore commerciale Msc Crociere, e Andrea Guanci, direttore marketing Msc Crociere, tracciano la rotta del nuovo piano industriale. Punti cardine della nuova strategia, il rafforzamento della leadership globale, l’ampliamento dell’offerta delle destinazioni e dei servizi di bordo, nonché investimenti in infrastrutture e sviluppo tecnologico in ottica sostenibile.

“Credendo fortemente nelle ulteriori opportunità di crescita del settore, annunciamo l’arrivo di 12 nuove navi in 10 anni - rivela Massa -. Explora Journeys avrà 6 navi entro il 2028, una delle quali è in arrivo nel 2026”.

L’investimento strutturale rivolto alla classe World Class porterà al varo dell’ammiraglia Msc World Asia nel 2026 e della Msc World Atlantic nel 2027. Giusto in tempo per tornare a solcare le acque del Canale di Suez nel giro del mondo 2028, già aperto alle vendite.

Nuovi itinerari e servizi

Sul fronte degli itinerari e dei servizi, Msc prevede l’estensione del servizio lusso all-inclusive Yacht Club alla Msc Poesia durante la nuova navigazione estiva in Alaska, al via da maggio con imbarco settimanale a Seattle. In vendita in anticipo, è “un prodotto molto apprezzato dal mercato italiano e, come il Nord Europa, continuerà ad avere successo” spiega Massa. L’esperienza Yacht Club, a breve disponibile anche su Msc Magnifica e nel World Cruise 2027, risponde “all’alta domanda di comfort esclusivo, servizi su misura e destinazioni straordinarie” afferma Valentini.

Per la prima volta, poi, due navi serviranno i Caraibi tutto l’anno: “Studiare crociere settimanali 12 mesi all’anno dalla Repubblica Dominicana con due itinerari diversi a seconda della stagione significa innovare un prodotto non a scaffale per raggiungere una nicchia del mercato italiano” prosegue Massa. Msc Opera salperà da La Romana dal 16 novembre 2026 e da aprile 2027 anche da Martinica, da cui partirà anche Msc Seaview. Nel Mediterraneo, Syros e Marmarissi aggiungeranno alla lista delle mete estive, mentre alle Canarie la capacità verrà potenziata per la stagione invernale 2026.