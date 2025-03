Msc: Drew Barrymore sarà la madrina di Msc World America

Msc Crociere ha scelto Drew Barrymore come madrina di Msc World America, la sua nuova ammiraglia. L’attrice il 9 aprile taglierà il nastro e darà il via alla tradizionale rottura della bottiglia di champagne sulla prua della nave insieme a Orlando Bloom, co-protagonista nella campagna ‘Let’s Holiday’, che li ha visti entrambi protagonisti al Big Game negli Stati Uniti.

“Quando Msc Crociere mi ha chiesto di essere la madrina di Msc World America ho detto subito sì! - ha dichiarato Drew Barrymore -. Amo viaggiare - nutre la mia anima - e far parte di qualcosa che aiuta le persone a partire per avventure incredibili è semplicemente straordinario. C’è qualcosa di magico nelle crociere; ti permettono di scoprire il mondo in un modo davvero divertente e inaspettato. Essere la madrina di Msc World America è un vero onore”.

La crociera inaugurale

La cerimonia di battesimo di Msc World America si terrà nella serata di mercoledì 9 aprile nel nuovo terminal crociere di Msc a Miami, che sarà il più grande al mondo e sarà inaugurato il prossimo 5 aprile.

Dopo la cerimonia Msc World America salperà per una crociera inaugurale di 3 notti verso Ocean Cay Msc Marine Reserve, l’ isola privata di Msc Crociere alle Bahamas che Barrymore e Bloom visitano nella campagna ‘Let’s Holiday’.

Durante la sosta a Ocean Cay la Msc Foundation inaugurerà il suo nuovo Marine Conservation Centre: un centro per scienziati e studenti coinvolti nel Super Coral Programme della fondazione, oltre che un luogo in cui gli ospiti potranno conoscere meglio la mission del programma, ovvero ripristinare le barriere coralline colpite dai cambiamenti climatici.

Le novità della nave

Msc World America rappresenta una novità per il mondo delle crociere. Dispone infatti di sette distretti progettati per offrire spazi distinti che permetteranno a ogni tipo di viaggiatore di scegliere la propria esperienza di vacanza. I ristoranti sono 19, tra cui l’unico ristorante Eataly in mare, cui si aggiungono 18 bar e lounge. Tra le novità The Harbour, un’area all’aperto per famiglie che include la Cliffhanger, una giostra sopra l’acqua, un percorso a ostacoli, un parco acquatico, un’area giochi, zone relax e ristorazione gratuita “grab-and-go”. Gli itinerari interesseranno i Caraibi Orientali (con tappe a Puerto Plata, in Repubblica Dominicana; San Juan, Porto Rico e Ocean Cay) e i Caraibi Occidentali con soste in Costa Maya e a Cozumel, in Messico; a Roatan, in Honduras, e a Ocean Cay.