A un anno di distanza dall’acquisizione di Italo da parte del Gruppo Msc, entra nel vivo la collaborazione tra la società ferroviaria e Msc Crociere. Le due aziende lanciano oggi i servizi intermodali treno+bus+nave, per permettere agli ospiti delle navi della compagnia di crociere di raggiungere agevolmente i porti di imbarco dalle principali città italiane.

Ai viaggi Msc sarà quindi possibile combinare corse treno+bus, operate da Italo e Itabus, per raggiungere le navi in partenza dai porti di Civitavecchia, Napoli e Venezia.

“Siamo orgogliosi che l’ingresso di Italo nel gruppo Msc abbia già portato un risultato concreto e tangibile così importante per i nostri ospiti - commenta Leonardo Massa, vice president Southern Europe di Msc Crociere -. La prima parte di una vacanza inizia quando si lascia la propria abitazione ed è fondamentale che l’esperienza per raggiungere la nave sia comoda, confortevole e mantenga gli standard dei servizi che offriamo a bordo delle nostre navi. Possiamo quindi affermare che con questo servizio la vacanza in crociera inizia nel modo giusto perché rende più agevole il percorso treno + bus per raggiungere il porto di imbarco. Siamo convinti che questo servizio sarà molto apprezzato da numerosi ospiti e che presto faremo altri passi per ampliare questa sinergia con servizi sempre più di ampio respiro”.

Le corse

Con un unico biglietto sarà quindi possibile raggiungere con l’Alta velocità Italo e con i servizi Itabus in partenza dalle stazioni i porti di Venezia, con 5 servizi giornalieri; di Civitavecchia, con 4 viaggi quotidiani; e di Napoli, con 15 collegamenti al giorno, nei giorni di partenza delle crociere.

“L’intermodalità rappresenta il futuro dei trasporti, sempre più viaggiatori chiedono servizi integrati e door to door - dichiara Gianbattista La Rocca, amminsitratore delegato di Italo e presidente di Itabus -. Da diverso tempo siamo impegnati per stringere sinergie di questo calibro, a beneficio dei nostri passeggeri. Grazie all’arrivo di Msc come azionista di maggioranza, abbiamo rafforzato il nostro impegno in questa direzione. Il collegamento verso i porti rappresenta un ulteriore step in questo percorso di crescita e sono certo che continueremo a sviluppare collegamenti all’insegna di una mobilità condivisa e green”.