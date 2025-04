Aumentare le opzioni di divertimento a bordo, rafforzare il portafoglio di esperienze a terra e arricchire la percentuale di repeater. Questi i tre pilastri su cui si concentrerà l’attività di Carnival Cruise Line per i prossimi cinque anni.

“Dopo aver appena integrato due navi nella flotta Carnival in Australia - spiega la presidente Christine Duffy - ora abbiamo 29 navi, la flotta globale più grande della nostra storia. Guardando al futuro, in programma c’è l’apertura di Celebration Key questo luglio, seguita dalla nostra espansione a RelaxAway, Half Moon Cay nel 2026; la consegna della nostra quarta e quinta nave Excel nel 2027 e 2028; e poi l’introduzione di tre unità nella nostra nuova piattaforma, Project Ace, a partire dal 2029, oltre a miglioramenti della flotta e nuovi investimenti in alcune delle nostre destinazioni”.

Carnival Festivale, la quarta nave

Duffy ha poi annunciato che Carnival Festivale, la quarta nave della classe Excel, debutterà nella primavera del 2027. Il nome è un cenno alla storia iniziale della compagnia, nel solco della tradizione che prevede di dare alle navi il nome delle imbarcazioni Carnival originali. Festivale avrà come porto di partenza Port Canaveral, Florida.

Per facilitare le famiglie Carnival Festivale offrirà 1.000 cabine comunicanti, con un aumento di quasi il 70% rispetto alle sue prime tre navi di classe Excel. Introdurrà anche uno spazio dedicato al programma Turtles, che si rivolge a bambini di età compresa tra sei mesi e due anni. Sono previsti anche miglioramenti ad altre aree dedicate ai giovani.

Tre le zone di nuova concezione due delle quali, distribuite sui ponti 6, 7 e 8, celebreranno il potere unificante della musica. Una zona è ispirata al processo di creazione musicale, con un sound design immersivo ed effetti di luce, mentre l’altra celebra l’impatto delle performance musicali all’aperto. Una caratteristica di spicco di Carnival Festivale sarà il debutto di Sunsation Point, un’area esterna a tre ponti costruita per l’intrattenimento in famiglia. Situato sui tre ponti superiori della nave, Sunsation Point sostituirà le montagne russe presenti su altre navi Excel e introdurrà Carnival WaterWorks Ultra, destinato a diventare il parco acquatico più grande e adatto alle famiglie in mare.