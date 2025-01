Ota Viaggi inaugura il 2025 con un’importante crescita dell’offerta, passando da 94 a 103 strutture in catalogo, segno di una strategia di espansione costante. Il nuovo catalogo, online da gennaio, sarà ulteriormente arricchito da un extra-catalogo in fase di preparazione.

Tra le nuove strutture si distinguono il Club Hotel Baja Bianca e il Club Hotel Baia Aranzos in Sardegna, il Cefalù Resort Sporting Club in Sicilia e il Club Esse Aquilia in Calabria. Il Baia Aranzos segna un ritorno dopo cinque anni, grazie alla gestione del partner storico Iti Marina.

Massimo Diana, direttore commerciale di Ota Viaggi, ha sottolineato come l’introduzione di un sistema innovativo sul catalogo, basato su cartelline con QR code, rappresenti una svolta sostenibile e dinamica. Questo metodo permette aggiornamenti costanti e una fruizione più rapida delle informazioni.

Altra novità strategica riguarda l’introduzione di account dedicati per monitorare e gestire le vendite attraverso i principali network di agenzie. Questo approccio mira a rafforzare le relazioni con i partner commerciali, rendendo l’interazione più efficace. Infine, la promozione “Io Prenoto”, attiva fino a febbraio, offre vantaggi come cancellazione gratuita e blocco delle tariffe, incentivando le prenotazioni anticipate e confermando l’impegno di Ota Viaggi verso clienti e agenzie.