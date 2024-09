Princess Cruises aggiunge una nuova crociera per l’eclissi di sole del 2026

Porta la firma di Princess Cruises la nuova crociera programmata per il 12 agosto del 2026 in occasione dell’eclissi totale di sole. Un secondo itinerario per rispondere a una domanda sorprendente per l’evento, spostando gli itinerari della Sun Princess.

Sun Princess partirà da Barcellona l'8 agosto 2026. Quindi, si dirigerà verso un punto al largo della costa meridionale della Spagna per l'eclissi del 12 agosto, dove sarà possibile ammirare più di due minuti di oscurità totale. Esperti di astronomia saranno a bordo e l'equipaggio fornirà anche occhiali di sicurezza da indossare agli ospiti. Osservazione delle stelle, curiosità sul sistema solare, prelibatezze e bevande a tema e altre offerte completeranno l'esperienza.

Le prenotazioni, si legge su Travelpulse, prevedono sei differenti opzioni per la partenza.