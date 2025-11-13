Regent annuncia la terza nave di classe Prestige

Viaggia sulla classe Prestige la crescita di Regent Seven Seas Cruises. La compagnia ha annunciato la costruzione della terza nave di questa categoria, il cui debutto è previsto per il 2033.

Come riporta travelweekly.com Regent sta attraversando una “espansione strategica e misurata”, ha sottolineato Jason Montague, chief luxury officer di Norwegian Cruise Line Holdings, società madre di Regent.

Per il momento non sono stati annunciati tutti i dettagli della nuova unità. La stazza sarà di 77mila tonnellate e sarà la seconda nave più grande della compagnia. La Seven Seas Prestige sarà dotata della Skyview Regent Suite, una delle più grandi a bordo di una nave extra-lusso.