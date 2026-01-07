The Farm at San Benito, primo Autograph Collection nelle Filippine

Marriott International rafforza la propria presenza nel wellness tourism asiatico aggiungendo The Farm at San Benito come prima proprietà Autograph Collection nelle Filippine.
Situato a Lipa, nella provincia di Batangas, il resort benessere da 70 camere opera da oltre vent’anni come struttura indipendente ed è riconosciuto per i programmi di disintossicazione e medicina integrativa.
L’offerta spazia da suite con giardino privato a ville con piscina, mentre il cuore dell’esperienza resta il percorso salute: quattro programmi principali – Pure Body Reset, Resilience & Recovery, The Sanctuary of Self e Metabolic Reboot – affiancati dal Signature Path personalizzato.
Diagnosi mediche, approccio olistico, movimento consapevole e cucina funzionale si integrano con spa medicale, idroterapia e meditazione. Cinque ristoranti, tutti legati all’orto biologico interno, completano il posizionamento della struttura.
Remo Vangelista