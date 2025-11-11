Crociere, rotta verso l’Asia: il richiamo del Giappone

Il Giappone non attira solo i tour classici. Anche le compagnie di crociere stanno guardando al Paese del Sol Levante.

L’elevata domanda per il Paese infatti sta dando vita a un’ondata di crociere verso l’Asia. Come riporta travelweekly.com Jess Peterson, director of destination experience and itinerary planning di Windstar Cruises ha affermato: “C’è una domanda inesauribile per il Giappone in questo momento”. E ha aggiunto: “Abbiamo dovuto aggiungere partenze aggiuntive molto prima del previsto perché stavamo esaurendo le scorte da vendere”.

I numeri lo confermano: l’Organizzazione nazionale del Turismo giapponese ha registrato 36,9 milioni di visitatori internazionali nel 2024, con un aumento di oltre il 15% rispetto al record del 2019. E quest’anno è già in anticipo rispetto al 2024.

Tra le new entry ci sarà anche Azamara, come anticipato dal ceo Dondra Ritzenthaler. Anche Oceania ha aggiunto itinerari In Giappone, così come Princess, che ha ampliato l’offerta.