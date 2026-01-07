Raffica di voli cancellati per la neve in Europa anche oggi. I maggiori disagi si stanno verificando nei Paesi Bassi e in Francia dove le abbondanti precipitazioni hanno costretto le compagnie a eliminare numerosi collegamenti dallo schedule.

All’aeroporto di Amsterdam Schiphol sono ben 800 anche oggi i voli soppressi, prevalentemente sulle rotte del Vecchio Continente, mentre vengono garantite le rotte a lungo raggio. In totale oggi sarebbero stati previsti 1.100 voli e la società di gestione ha preavvisato che ulteriori cancellazioni potrebbero subentrare. Problemi anche per la circolazione ferroviaria, con ritardi e cancellazioni anche in questo caso.

Si avvicinano a 150 i voli cancellati tra gli aeroporti Charles de Gaulle e Orly di Parigi: qui però la situazione sembra destinata a un miglioramento già a partire dal pomeriggio. Sempre nella Capitale francese e nell’Iles de France sospesi tutti i collegamenti via bus. Infine il Belgio, dove all’aeroporto di Bruxelles sono stati soppressi 40 collegamenti.