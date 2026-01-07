Intermundial potenzia le coperture e la connettività con la eSIM gratuita

Si chiama Pack Plus 2026 il nuovo catalogo di Intermundial dedicato alle soluzioni assicurative per il mercato italiano, con prodotti che introducono maggiori garanzie, servizi digitali e soluzioni pensate per le nuove esigenze dei viaggiatori.

Tre le linee di prodotto integrate nel nuovo Pack Plus, tra cui la più completa è ‘Multiassistenza Any Reason’, pensata per ogni tipologia di viaggio. La copertura prevede assistenza medica fino a 5 milioni di euro, copertura per malattie croniche o preesistenti fino a 100mila euro, cancellazione e interruzione viaggio fino a 15mila euro, eSIM gratuita con 100 MB, validità anche per crociere, possibilità di formula annuale, estensioni per attività sportive e servizi aggiuntivi come Servibag, Servifly, Servihelp e Telemedicina.

La eSIM con 100 MB inclusi è attivabile direttamente tramite App e non ha alcun costo aggiuntivo per il viaggiatore e alcun onere operativo per l’agenzia.

‘Annullamento Any reason’, invece, è un’assicurazione dedicata a chi desidera tutelarsi contro gli imprevisti; una proposta pensata per i viaggiatori con più alto rischio di cancellazione, come ad esempio i liberi professionisti, le persone con patologie croniche o i familiari anziani. Prevede il rimborso dei costi fino a 15mila euro con franchigia del 20%.

La ‘Assistenza Medica Complementare’, infine, integra le coperture già previste dal tour operator, ma con un aumento dei massimali della polizza inclusa nel pacchetto.

Tra le principali novità dedicate all’Italia l’estensione dell’età assicurabile senza sovrappremio fino a 70 anni, la tariffa speciale famiglie per gruppi da 3 a 5 persone con minori e l’aumento delle coperture di cancellazione e interruzione fino a 3mila euro per Multiassistenza Plus. Tutti i prodotti sono già disponibili su Safer, la piattaforma digitale di gestione polizze di Intermundial.