Il “polo italiano dei viaggi culturali”: ha le idee chiare Gianluca Rubino, amministratore delegato di Kel 12, nel delineare il futuro di un gruppo che con l’affitto di ramo d’azienda del Tucano Viaggi Ricerca chiude il cerchio della propria espansione.

“Il Tucano Viaggi Ricerca, nato nel 1977 dalla passione e dall’esperienza di Willy Fassio, condivide la nostra filosofia di viaggio e rappresenta un marchio storico di grande tradizione, che sul mercato mantiene un richiamo e un appeal incontrastati”.

L’affitto di ramo d’azienda, proprio come già avvenuto per I Viaggi di Maurizio Levi, prelude all’acquisto del marchio, che entra nell’orbita di Kel 12 con un particolare focus sul rilancio del Centro e Sud America.

”Willy Fassio proseguirà la sua collaborazione per ridefinire la strategia di prodotto, l’immagine del brand e anche un progetto editoriale che stiamo mettendo a punto. Vogliamo ri-raccontare la storia dei grandi viaggi, delle grandi spedizioni che hanno reso celebre il brand, valorizzandolo al meglio”.

In quest’opera di rilancio e ampliamento dell’offerta, non ci saranno cambiamenti per quanto riguarda la sede e lo staff di Tucano. “Manterremo l’ufficio strategicamente situato in piazza Solferino a Torino e lì convergerà anche l’attuale sede torinese di Kel 12”.

La strada tracciata sembra quella giusta, tanto che nel primo quadrimestre del nuovo anno finanziario il gruppo Kel 12 ha messo a segno un incremento di fatturato del 39%, dovuto non solo all’innegabile aumento dei prezzi ma anche alla crescita del valore medio pratica. “Si assiste all’incremento della richiesta di viaggi importanti, nei quali il valore dell’esperienza e la consulenza dei nostri esperti si rivelano elementi fondamentali nella costruzione dell’itinerario. In questo ambito, Willy Fassio sicuramente saprà apportare un importante valore aggiunto al nostro progetto di crescita”.