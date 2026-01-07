Trinity ViaggiStudio lancia la Group Leader Academy

Partirà a marzo Group Leader Academy®, il percorso di formazione avanzata dedicato ai docenti che ricopriranno il ruolo di group leader nelle vacanze studio realizzato da Trinity ViaggiStudio.

Un programma strutturato, pensato per fornire competenze, strumenti e sicurezza prima della partenza, attraverso 6 corsi online, un weekend intensivo in presenza e un attestato valido ai fini della formazione obbligatoria.

L’Academy combina momenti teorici, esercitazioni pratiche e simulazioni reali, per accompagnare i partecipanti verso una gestione professionale, efficace e coinvolgente dell’esperienza educativa all’estero.

Il programma formativo è strutturato in sei diversi moduli, distribuiti tra i mesi di marzo, aprile e maggio.

A completare il percorso un weekend in presenza: il training camp intitolato “Da teoria ad azione” in programma il 16 e 17 maggio 2026, presso il Paradù EcoVillage & Resort di Castagneto Carducci in Toscana.

Un’esperienza immersiva di formazione pratica, progettata per trasformare la teoria appresa nei moduli online in competenze operative. Il training camp prevede simulazioni, workshop interattivi e attività collettive pensate per preparare i Group Leader alle situazioni reali che incontreranno durante la vacanza studio. Il percorso di formazione è valido per il riconoscimento dei crediti per la formazione obbligatoria, grazie a C.L.ASS. (Cultural Language Association), riconosciuta dal Ministero dell’Istruzione e del Merito.