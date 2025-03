Il charter di imbarcazioni coinvolge circa 20 mila unità con 2 milioni 100 mila utenti, di cui il 10% riguarda il mercato italiano. Si tratta di un settore importante, con una spesa relativa all’Italia di circa 200 milioni. A questo si deve aggiungere il noleggio occasionale previsto dal codice della nautica da diporto, del quale non si hanno dati, ma si stima che in Italia raddoppi i numeri.

“Considerando che in Italia ci sono circa 6 mila 500 agenzie di viaggi operative – commenta Luciano Rigli, amministratore unico di Kiriacoulis Italia e di Kiariacoulis Holiday - avremmo un ricavo medio di circa 62mila euro per agenzia, commissioni per circa 10 mila euro, quindi un fenomeno tutt’altro che da trascurare”.

Per facilitare le vendite, Kiriacoulis Holiday ha creato una piattaforma per booking online, Filoscafo, e ha aperto un nuovo accordo con Bluvacanze. Ad oggi nella piattaforma ci sono 135 agenzie registrate, che cominciano a offrire la formula della vacanza in barca come forma di turismo esperienziale ai propri clienti”.

Le regole sono chiare: “Con la circolare 43 del settembre 2011 all’art 3, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le barche sono ad uso commerciale solo quando il committente le usa commercialmente. In più, la regione Sicilia nella legge sul turismo del 2008 ha indicato nelle agenzie di viaggi i soggetti deputati alla vendita delle vacanze in barca, ed ancora a seguito di un’interpellazione la direzione dell’Agenzia delle Entrate di Firenze ha chiarito che il charter nautico costituisce pacchetto quindi registrato nel 74ter”.

La situazione “è favorevole per le agenzie di viaggi e i tour operator affinché il prodotto sia organizzato e distribuito da soggetti che danno garanzie al consumo. In Italia tuttavia – aggiunge Luciano Rigli - il grosso della distribuzione osserva solo il codice della nautica da diporto. Le principali flotte si sono organizzate con dei propri t.o.; North Sardinia Sail, Spartivento, Kiriacoulis, Dream yacht charter. Ad oggi Filoscafo di Kiriacoulis Holiday è una piattaforma in linea con il codice del turismo, sta lentamente crescendo come numero di utenti e propone 300 imbarcazioni tra mediterraneo e Caraibi”.