Viking: la nuova nave Hathor sarà destinata alle crociere sul Nilo

Cresce la flotta di Viking, la compagnia ha infatti annunciato l'arrivo di Viking Hathor, sua nuovissima imbarcazione destinata alle crociere sul Nilo.

Si tratta di una nave che può accogliere un massimo di 82 ospiti e si va ad unire a Viking Osiris, Viking Aton, Viking Ra ed MS Antares per la navigazione in Egitto. A novembre, inoltre, arriverà anche Viking Sobek con cinque mesi di anticipo rispetto a quanto programmato.