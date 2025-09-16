Volonclick, 2025 di crescita per l’online tour operator di Volonline Group

Un 2025 positivo per Volonclick. L’online tour operator di Volonline Group alza il velo sui risultati dei primi nove mesi dell’anno che segnano una crescita del 35%.

“Il partito del 2025 ha già superato del 12% tutto il partito del 2024”, precisa Luca Adami, brand general manager di Volonclick. “Importante è sottolineare la destagionalizzazione delle partenze, molto più accentuata quest’anno rispetto agli anni precedenti - continua -. Per fare un esempio, nei primi 5 mesi del 2025 le partenze sono cresciute del 48% mentre, nei 3 mesi successivi di alta e altissima stagione, soltanto del 20%. Un fenomeno che si sta verificando anche nei prossimi mesi, con novembre in forte crescita (ha raddoppiato) rispetto a novembre del 2024”.

I fattori della crescita

A contribuire alla crescita diversi fattori: “Dal reparto assistenza dell’ufficio booking, che è stato potenziato del 50%, alla completezza del prodotto grazie a oltre 400 fornitori connessi alla piattaforma, alcuni dei quali in esclusiva - rivela Adami -. A questo si aggiungono i rapporti consolidati con i fornitori di banche letti e con gli hotel diretti per un totale di 18.000 contrattualizzati e connessi direttamente e l’importante numero di Dmc connesse, oltre 120. Proprio grazie a tutti questi fattori la piattaforma è particolarmente efficace per le partenze sotto data che, nel nostro caso specifico, rappresentano 1 prenotazione su 3 effettuata nel mese precedente alla partenza. Da non sottovalutare - rimarca - il prezzo finale: il valore medio pratica di Volonclick è di 1.700 euro, decisamente competitivo per un online tour operator”.

Bene anche il volato leisure, che in “tutto Volonline Group raggiungerà a fine anno gli 80 milioni di euro”.

Altro elemento che ha spinto i numeri i tour. “Gli itinerari sono notevolmente cresciuti e rappresentano l’8% del fatturato di Volonclick”, precisa Luigi Deli, ceo e founder di Volonline Group -. Questa crescita conferma un trend che sta coinvolgendo la maggior parte delle business unit di Volonline Group per tutto ciò che è aggregazione e gruppo, ma anche il nuovo posizionamento di Volonclick sul mercato che, nato come self booking tool riservato agli agenti di viaggi, è oggi un tour operator a tutti gli effetti e con risultati che lo collocano tra uno dei protagonisti sul mercato italiano”.

Quanto alle destinazioni su Volonclick svetta l’Italia, seguita da Spagna, Francia e Grecia. Al quinto posto gli Stati Uniti, seguiti da Regno Unito, Giappone, Turchia, Emirati Arabi, Thailandia ed Egitto.