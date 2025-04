Aman apre l’atteso Aman Nai Lert Bangkok

Apre oggi il nuovo santuario urbano di Aman. Il gruppo dopo Aman New York e Aman Tokyo lancia Aman Nai Lert Bangkok , seconda proprietà di Aman in Thailandia, dopo Amanpuri, il primo Aman aperto 37 anni fa. Situato tra le ambasciate del centro di Bangkok, Nai Lert Park è una fuga serena, pur essendo perfettamente posizionato per garantire un'esperienza immersiva della capitale thailandese: ora ospita il nuovo Aman Nai Lert Bangkok, struttura di 36 piani che comprende 52 suite e 34 residenze a marchio, insieme a un Aman Club , un centro Aman Spa and Wellness di 1.500 metri quadrati e diversi locali per cenare e socializzare.

Diversi locali per cenare e socializzare caratterizzano l’hotel. Al 9° piano, la cucina italiana è offerta da Arva: adiacente si trova il bar 1872, che prende il nome dall’anno di nascita del patriarca “Nai Lert”, mentre il bar The Pool sullo stesso piano serve bevande rinfrescanti e pasti leggeri, avvolti dalla verdeggiante chioma del parco. Il 19° piano, uno spazio dedicato ai fondatori dell'Aman Club, agli ospiti interni e ai proprietari di residenze, introduce due nuovi concept di ristoranti di Aman che offrono un'esperienza culinaria giapponese di alto livello. Il primo, Sesui, con sushi omakase e il secondo, Hiori, presenta un bancone teppanyaki interattivo. Per coloro che desiderano rilassarsi, l'Aman Lounge, con la sua terrazza panoramica e le ampie viste sullo skyline, e il Cigar Bar offrono spazi sofisticati per il relax.

Il centro Aman Spa & Wellness di 1.500 metri quadrati dell'Aman Nai Lert Bangkok si estende su tre piani e offre un'espressione urbana della filosofia olistica del benessere Aman. La spa ospita Medical Wellness by Hertitude Clinic, che offre trattamenti avanzati come crioterapia, terapia endovenosa e programmi benessere personalizzati. A completare il tutto, un'Aman Spa, che celebra le pratiche di guarigione thailandesi ed è completa di otto sale per trattamenti e Banya Spa House, la prima del suo genere in città.