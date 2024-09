Anantara celebra l’automobile italiana con ‘Anantara Concorso Roma’

Anantara Hotels & Resorts omaggia la Capitale e l’automobile italiana. Il gruppo alza il velo su ‘Anantara Concorso Roma’, concorso esclusivo di auto da collezione, sponsorizzato da Ubs, che si svolgerà nella Città Eterna dal 24 al 27 aprile 2025.

L’evento celebrerà la Dolce Vita, regalando il meglio del design, dell’ospitalità e dello stile di vita italiano: durante la tre giorni arriveranno a Roma infatti cinquanta tra le più rare e prestigiose auto storiche made in Italy, molte delle quali provenienti da collezioni private.

Tra i marchi Alfa Romeo, Bugatti, Ferrari, Lancia, Lamborghini, Maserati e Pagani. A questi, si aggiungeranno alcuni modelli rari che spaziano dai pionieri dell’automobilismo alle prime supercar dell’era moderna.

Le auto saranno presentate a una giuria internazionale, selezionata dall’esperto automobilistico Adolfo Orsi Jr. e dal concours director, Jeremy Jackson-Sytner.

I capolavori automobilistici italiani saranno inoltre posizionati nei luoghi più iconici

della città. “Roma sta vivendo un momento di rinascita ed è quindi il momento perfetto per Anantara per cambiare marcia e lanciare un prestigioso evento concorsuale per la capitale”, ha dichiarato William Heinecke, fondatore e presidente di Minor International, il Gruppo di cui Anantara è parte, e appassionato di auto storiche di lunga data. “Sono certo che, con il supporto dei nostri stimati partner, riusciremo ad affermare con successo l’Anantara Concorso Roma come l’evento automobilistico internazionale annuale per eccellenza”.

I partecipanti al concorso e gli appassionati di auto che desiderano vivere a pieno l’evento possono prenotare pacchetti esclusivi per due persone che includono biglietti per il weekend, un soggiorno all’Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel, esperienze culinarie di alto livello e un accesso privilegiato all’evento. Saranno inoltre disponibili pass giornalieri e pass per il weekend con o senza alloggio.