Armani investe negli hotel lifestyle con Symphony Global

Armani amplia la joint venture con l’araba Symphony Global per realizzare nuovi hotel. La nuova società avrà sede sia a Milano che a Dubai, rafforzando la portata globale e la prospettiva di lungo termine della collaborazione.

L’idea di business si basa ancora sullo sviluppo di due modelli distinti di hotel. Da un lato quello consolidato degli Armani Hotel di lusso, come quelli già operativi a Milano e Dubai. Dall’altro lo sviluppo di hotel sempre di fascia alta, ma caratterizzati da un’atmosfera più giovane e lifestyle, al fine di andare incontro alle nuove generazioni di turisti, con l’ambizione di rispondere alla crescente domanda globale di ospitalità di alto livello.

La joint venture, della durata di 20 anni più 10 di rinnovo, seguirà una strategia di crescita altamente selettiva, concentrandosi su hotel che soddisfino i criteri più esigenti in termini di posizione, qualità del design e dei servizi.