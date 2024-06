Dopo Roma, debutterà anche a Milano Soho House, il concept di ospitalità, ma soprattutto di condivisione della creatività lanciato nel 1995 da Nick Jones.

“Da otto anni abbiamo creato una vivace comunità con Cities Without Houses a Milano e da tempo desideravamo di aprire una sede in città – spiega Dominique Bellas, membership director di Cities Without Houses -. Trovare il posto giusto per i nostri membri è una decisione davvero importante e abbiamo preso in considerazione diverse opzioni, quindi siamo entusiasti di poter finalmente confermare che Soho House Milano aprirà in un luogo fantastico nel futuro prossimo”.

Sarà situata in centro, tra Piazza San Babila e Corso Indipendenza, vicino a Montenapoleone, il quartiere della moda della città.

Dopo l'apertura di Soho House Roma nell'ottobre 2021, Soho House Milano sarà il secondo indirizzo in Italia. La House si svilupperà su sei piani in un edificio degli anni Trenta con una ricca storia: in precedenza era il Cinema Arti e più recentemente una palestra di boxe olimpica. All'interno si troveranno spazi per i soci, un cortile, un rooftop, una piscina, una palestra e più di 50 camere da letto.

Gli interni combineranno lo stile pulito e razionalista dell'edificio degli anni Trenta con l'artigianato italiano, eccellenza di questo Paese.