Arriva Hell’s Kitchen in Europa: Gordon Ramsey al The Unexpected Ibiza Hotel

I ristoranti a marchio Hell’s Kitchen di Gordon Ramsey sbarcano in Europa. A portare nel Vecchio Continente Hell's Kitchen è Palladium Hotel Group , che ospiterà il ristorante all’interno del The Unexpected Ibiza Hotel, prima struttura del nuovo marchio.



La collaborazione tra Palladium Hotel Group e Gordon Ramsay Restaurants sottolinea il loro impegno condiviso nell'offrire un servizio di livello mondiale e esperienze culinarie innovative, abbracciando al contempo l’essenza di Ibiza attraverso un intrattenimento vivace, un’atmosfera unica e ingredienti accuratamente selezionati.



L’arrivo di Hell’s Kitchen rappresenta un traguardo straordinario per Gordon Ramsay Restaurants. Questa nuova sede non solo segna il debutto del gruppo in Spagna, ma è anche la prima del suo genere in Europa.



“Non potrei essere più felice di portare Hell’s Kitchen a Ibiza questa estate – dice Gordon Ramsay -. Con la sua energia, la vivace vita notturna e la cucina di classe mondiale, Ibiza è la destinazione perfetta per offrire l’esperienza unica di Hell’s Kitchen”.



“È particolarmente emozionante per noi avere Gordon Ramsey al nostro fianco in uno dei lanci più significativi di quest’anno: il debutto di The Unexpected Hotels, che inizia con The Unexpected Ibiza Hotel - spiega Raúl Benito, chief operations officer di Palladium Hotel Group -. Cerchiamo costantemente di innovarci nel mercato dell’ospitalità e di superare le aspettative degli ospiti. Crediamo che questa collaborazione sottolinei lo status di The Unexpected Ibiza Hotel come marchio di lusso pionieristico, capace di fondere perfettamente un’ospitalità eccezionale con concetti gastronomici all’avanguardia, arricchiti da un intrattenimento di altissimo livello.”