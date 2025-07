Arriva il Britannic Explorer, A Belmond Train, nuova icona su rotaie. La gallery

Il design degli interni del treno è stato curato dallo studio londinese Albion Nord, in collaborazione con Luke Edward Hall, Mel Campion e Olly Fathers. Le otto carrozze denotano raffinatezza e sofisticatezza, coniugando perfettamente il fascino britannico. Ognuna delle 18 cabine del Britannic Explorer, costituite da tre Grand Suite e 15 Suite, è stata realizzata in Gran Bretagna e studiata per offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio tanto straordinaria quanto la destinazione.

“Progettare il Britannic Explorer è stata un’opportunità straordinaria per raccontare una nuova storia del lusso British, radicata nell’artigianato, nel paesaggio e nel carattere” dice Camilla Clarke, direttrice creativa di Albion Nord.

I viaggi

Il Britannic Explorer offre agli ospiti la possibilità di rivivere l’energia dell’Inghilterra e del Galles, ideale per chi cerca un’esperienza esclusiva o un contatto autentico con la cultura britannica. Con partenza dalla stazione Victoria di Londra, intraprenderanno viaggi di tre notti, studiati per svelare alcune delle aree più rappresentative del Paese: le coste della Cornovaglia, gli scenari del Lake District e le zone storiche del Galles. Ogni viaggio è arricchito da un programma curato di esperienze a terra, pensate per coinvolgere gli ospiti nella cultura locale e nei paesaggi di ogni destinazione. In Cornovaglia, le attività principali includono navigazione costiera e sessioni di yoga in riva al mare; nuoto in mare aperto, canottaggio e paddle boarding nel Lake District; escursioni panoramiche nelle valli, visite a coltivazioni di lavanda, saune alimentate a legna e corsi d’arte nel cuore del Galles.