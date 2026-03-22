Barcelò Hotel Group, accordo con Kempinski per crescere nel lusso

Barceló Hotel Group allunga sul mercato del lusso. Il Gruppo alberghiero spagnolo ha stretto una partnership con Kempinski Hotels per ampliare il suo presidio nel segmento.
Secondo quanto riportato da Expansión e rilanciato da Hosteltur, l’intesa prevede la fornitura di servizi operativi e commerciali, segnando un ulteriore passo nel percorso di consolidamento internazionale del player iberico.
L’accordo si inserisce nel piano di espansione di Barceló, come sottolineato dal ceo per l’area Emea Raúl González, che ha definito la collaborazione “perfettamente in linea” con gli obiettivi aziendali e “un passo significativo” nel rafforzamento della presenza globale.
Remo Vangelista