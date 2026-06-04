Bawe Island, The Cocoon Collection ospita la prima GUESS Island

Nasce GUESS Island, un nuovo capitolo nelle acquisizioni di beach club del marchio. Da maggio ad agosto 2026, GUESS ha trasformato alcune aree selezionate di Bawe Island, un santuario privato al largo della costa di Zanzibar, in un’autentica estensione del proprio universo lifestyle.

Estesa su oltre 30 ettari di paesaggio rigoglioso e sede di 70 ville esclusive, Bawe Island, parte di The Cocoon Collection di Azemar offre un’atmosfera definita da privacy, raffinatezza e lusso contemporaneo. Con GUESS Island, il marchio è diventato la prima etichetta di moda al mondo a realizzare un’attivazione di questa portata su un’isola privata, introducendo una nuova categoria che porta moda, estetica e visione lifestyle in un contesto di ospitalità di alta gamma.

GUESS Island accoglie un pubblico internazionale di viaggiatori esigenti alla ricerca di esperienze esclusive, autentiche e non convenzionali, dove lusso, privacy e lifestyle si intersecano perfettamente. Progettato come un ambiente completamente immersivo, il progetto amplifica sia il carattere unico di Bawe Island sia la risonanza globale del marchio GUESS.

“Con GUESS Island, volevamo creare qualcosa di più di una presenza: volevamo creare una sensazione - ha dichiarato Paul Marciano, co-fondatore e chief creative officer di GUESS -. Attraverso design, atmosfera ed emozione, il progetto ci ha permesso di esprimere il lifestyle GUESS in un modo completamente nuovo. Vivere GUESS su un’isola privata significa libertà, sensualità ed evasione, valori che sono sempre stati al centro del nostro marchio. Bawe Island ha offerto il contesto perfetto per dare vita a questa visione, introducendo una nuova categoria in cui moda, viaggi e lifestyle si incontrano.”