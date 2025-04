Bulgari sviluppa le branded residence, le nuove aperture

Anche Bulgari, come altri brand del lusso, ha deciso di sviluppare, accanto al business alberghiero, quello delle branded residence, con un piano di crescita che prevede nuove aperture nel breve periodo. “Siamo partiti quasi dall’inizio con questa filosofia - racconta Silvio Ursini, executive vice president di Bulgari -. A Dubai, Londra, Bali e Shanghai sono state realizzate residenze del brand. Non a Milano perché la struttura è troppo piccola. E così per il momento a Parigi. Puntiamo a realizzarne altre a Bodrum e Cave Cay”.

Dubai, come spiega Il Sole 24 Ore, è al momento la destinazione a più rapido sviluppo per queste soluzioni ricettive. “Nell’Emirato siamo partiti con 173 appartamenti affacciati sul mare e 15 ville private in vendita, alle quali abbiamo aggiunto nove loft, otto Ocean mansion e adesso altri 31 appartamenti nella torre Bulgari Lighthouse, tra cui la penthouse, che è un oggetto unico di 2.200 mq su tre piani e con piscina sul tetto, acquistata per un prezzo record da un magnate europeo”.

La Bulgari Lighthouse àstata disegnata da Antonio Citterio e Patricia Viel e sarà realizzata dallo sviluppatore immobiliare Meraas a Jumeira Bay Island. I progetti di branded residence hanno interessato anche Pechino e Shanghai e, in futuro, coinvolgeranno Bodrum e Cave Cay, alle Bahamas.

“A Bodrum - prosegue ursini - apriremo con 100 ville straordinarie. Anche il progetto alle Bahamas prevede la realizzazione di 48 ville che saranno messe in vendita, con spazi comuni, Spa, negozi in un’isola che oggi è deserta”.