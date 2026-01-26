Corinthia Hotels debutta sul lago di Como con un nuovo resort nel 2028

Corinthia Hotels annuncia una partnership strategica con RoundShield e Kervis SGR per lo sviluppo e la gestione di un nuovo resort di lusso sul lago di Como. Il progetto, denominato Corinthia Lake Como, sorgerà a Menaggio, in adiacenza al secondo campo da golf più antico d’Italia.

La struttura, che conterà 58 camere, sarà immersa nel paesaggio delle Prealpi lombarde . Il resort completerà l’offerta del golf club esistente con la realizzazione di un beach club sulla sponda occidentale del lago, dando vita a un complesso integrato pensato per una clientela internazionale di fascia alta.

Il Corinthia Lake Como rappresenterà la seconda proprietà del gruppo Corinthia in Italia – dopo Roma - e combinerà edifici storici restaurati con nuovi volumi e ampi spazi all’aperto. Il progetto prevede una spa di livello internazionale, un’offerta dedicata al benessere e alla ristorazione e un club sul lago con accesso diretto all’acqua, collocato nel punto più ampio del bacino lacustre.

Le tempistiche previste

Il masterplan include inoltre tre residenze branded con servizi Corinthia, mentre le aree comuni saranno articolate in tre ville che ospiteranno reception, lounge e golf club, tutte con affacci privilegiati sulle montagne e sul lago. Camere e suite saranno integrate in modo discreto nel profilo naturale del terreno, con un’architettura ispirata al carattere autentico dei borghi comaschi.

L’avvio dei lavori è previsto dopo l’approvazione definitiva del progetto, con l’obiettivo di aprire la struttura entro la fine del 2028. La proprietà fa capo al Putter Fund ed è sviluppata da Kervis SGR S.p.A., società italiana specializzata nella gestione immobiliare e in investimenti in situazioni speciali, con oltre 1,5 miliardi di euro di asset in gestione. Kervis opera in qualità di asset manager del Putter Fund, interamente partecipato da una società di RoundShield.

“Siamo onorati di ampliare il nostro portafoglio in Italia e di collaborare con RoundShield e Kervis a questo progetto significativo”, ha dichiarato Simon Casson, ceo di Corinthia Hotels, “il lago di Como è una delle destinazioni più ammirate al mondo e questo sviluppo rappresenta un impegno condiviso verso l'eccellenza e l'autenticità. Insieme, realizzeremo un hotel che celebra lo splendore e il patrimonio della regione, esemplificando gli standard di lusso attento e senza tempo di Corinthia”.