Debutta Solvie, il getaway benessere dei Winklerhotels

“I Winklerhotels stanno entrando in una nuova era, con l’Hotel Solvie abbiamo creato un concetto straordinario, un luogo dove ognuno può esprimersi liberamente, dove ognuno trova il proprio spazio per coltivare le proprie passioni – dice la famiglia Winkler in una nota -. Abbiamo scelto un approccio che ci differenzia dalle altre nostre strutture e ci porta su un nuovo percorso incentrato sul benessere e sulla salute”.

La novità è la filosofia che regala agli ospiti il lusso della vera libertà, con un’offerta culinaria di alto livello (da assaporare senza orari) e intriganti proposte per il tempo libero. La colazione si trasforma in un brunch, allungando le lancette fino alle ore 11:30, permettendo agli ospiti di dimenticare la sveglia. E se il riposo si prolunga, i ristoranti sono aperti tutto il giorno per soddisfare non solo l’appetito con piatti di tutti i generi ma anche il desiderio di dove assaporare le delizie. Si può pranzare e cenare al ristorante, in terrazza o a bordo piscina, senza badare all’orologio.

L’attenzione alla salute non è confinata solo a tavola: il benessere e il fitness sono due punti cardine sui quali si è sviluppato il Solvie, un luogo dove rigenerarsi da tutti i punti di vista con a disposizione sala yoga interna, piattaforma yoga all’aperto vicino al laghetto naturale, sala meditativa, palestra e sala cardio. La spa invita gli ospiti a risintonizzarsi con se stessi con la “Skypool relax only” sull’attico al 5° piano, la grande piscina infinity e il laghetto naturale in giardino, la piscina interna, con lounge relax e jacuzzi.

E ancora, l’hotel mette a disposizione la sauna alle erbe e argilla, la sauna finlandese e il bagno di vapore aromatico e per riposare diverse sale e tanti angoli relax punteggiano il giardino e la spa per regalare a ciascuno un posto dove staccare la spina.

Anche le esperienze firmate Solvie rendono la vacanza unica: escursioni guidate in luoghi splendidi, tour personalizzato in bici, lezioni di equitazione, golf, tour con auto sportive, nonché in inverno, sci, con skibus giornaliero ogni 15 minuti per raggiungere gli impianti del Plan de Corones.