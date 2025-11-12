Riaprirà il 24 aprile 2026 sotto le insegne di COMO Hotels and Resorts l’hotel Le Beauvallon, la storica struttura Belle Epoque nel golfo di Saint-Tropez, inaugurata nel 1914, che ha ospitato personalità come Winston Churchill e Audrey Hepburn. L’hotel era stato chiuso nel 2008 per una ristrutturazione e riaperto nel 2015 come una proprietà esclusiva a uso privato. La posizione di COMO Le Beauvallon è unica, con alcune delle migliori viste della costa e l’accesso diretto al Golfo di Saint-Tropez e tutta la Costa Azzurra.

“L’apertura di COMO Le Beauvallon ad aprile 2026 - commenta il ceo Olivier Jolivet - segna un momento importante per il gruppo, una rara opportunità di stabilire la nostra presenza in una delle destinazioni più esclusive d’Europa. Arricchisce il nostro portfolio e rafforza il nostro impegno a offrire un servizio vicino ai nostri ospiti, con esperienze autentiche e una connessione profonda con il luogo”.

L’edificio principale della struttura occupa una posizione collinare in un parco privato di dieci acri, che scende fino alla piscina sul lato della baia, verso il ristorante e il beach club di COMO Le Beauvallon. I tender degli yacht possono così essere ormeggiati di fronte alla proprietà e accedere direttamente al nuovo ristorante del beach club, Beauvallon Sur Mer. Gli ospiti dell’hotel che desiderano esplorare altre zone della Riviera francese possono prendere un motoscafo dal molo privato di COMO Le Beauvallon e godere di un viaggio gratuito di otto minuti verso il villaggio di pescatori di Saint-Tropez. Un secondo motoscafo COMO è invece disponibile per portare gli ospiti alle famose spiagge di Ramatuelle e Pampelonne.