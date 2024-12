Kimpton apre a Monterrey in Messico nella torre più alta dell’America latina

Kimpton annuncia la nascita di un nuovo hotel di lusso in Messico, a Monterrey. Il Kimpton Monterrey sarà la sesta proprietà a marchio e sarà situato nella nuova Torre Rise, destinata a diventare la torre più alta dell'America latina. La sua apertura è prevista per il 2026.

Kimpton Monterrey avrà 120 camere e 60 residenze private, e rappresenta la continua espansione di IHG nello spazio delle residenze a marchio. Oltre alle viste panoramiche sulla città circostante e sulle montagne Cerro de la Silla, Sierra Madre de Chipinque e Cerro de las Mitras, l'hotel offrirà una serie di esperienze per visitatori e locals.

Il centro benessere sarà dotato di piscina coperta, sauna e sale per massaggi. I concept di ristoranti e bar includeranno un ristorante con servizio completo e una lounge nella hall al 16° piano.

Come tutti i Kimpton, la proprietà offrirà anche il servizio di caffè e tè mattutino Kimpton Kickstart, l'ora di incontri serali Kimpton Social, il programma “Forgot It? We’ve Got It!”, tappetini da yoga in camera e politiche pet-friendly.

In Messico, Kimpton Monterrey si unirà a Kimpton Virgilio a Città del Messico, Kimpton Mas Olas Resort & Spa a Todos Santos e Kimpton Aluna Resort a Tulum. Le prossime aperture includono Kimpton Tres Rios Riviera Maya, il primo resort all-inclusive del marchio, e un altro boutique hotel nel quartiere Polanco di Città del Messico.