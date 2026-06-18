L’estate del Mezzatorre di Ischia fra yacht e benessere

Esperienze in yacht, aperitivi al tramonto, cene a più mani e appuntamenti con il benessere. È questa l’estate del Mezzatorre Hotel & Thermal Spa di Ischia, del gruppo Pellicano Hotels, che da quest’anno propone agli ospiti la possibilità di scoprire l’isola e i dintorni dell’hotel da una prospettiva completamente nuova. Ormeggiato nella baia privata dell’hotel, l’elegante Pardo 43 offre indimenticabili escursioni lungo la costa, mentre uno skipper dedicato assicura un’esperienza confortevole e personalizzata alla scoperta dell’isola.

Il Mezzatorre è inoltre protagonista di una serie di serate aperitivo al tramonto realizzate in collaborazione con rinomate cantine locali, tra cui Cenatiempo e altre realtà del territorio, accompagnate da assaggi ispirati alla tradizione dell’isola curati da Azienda La Pergola e altri produttori ischitani.

Gli appassionati di gastronomia potranno partecipare a una serie di cene a quattro e sei mani che animeranno la stagione. Il 29 giugno, l’executive chef Giuseppe D’Abundo unirà il proprio talento a quello dello chef Nino Di Costanzo del Danì Maison, in una cena che celebra il dialogo tra creatività e alta cucina. Il 27 agosto, lo stesso executive chef accoglierà il group executive chef Michelino Gioia dell’Hotel Il Pellicano e l’head chef Andrea Barcia de La Posta Vecchia per un’esclusiva esperienza culinaria a più mani, che riunisce le tre anime del gruppo in un’unica interpretazione dell’eccellenza gastronomica.

Infine, il benessere. Il nuovo concept The Benissimo Club propone una varietà di attività, dalle sessioni di Piloga – una combinazione di Pilates e yoga – alle lezioni di Fit Walking, fino a percorsi di trekking accessibili tramite QR code disponibili in ogni camera.