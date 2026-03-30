Marguerite, la nuova villa galleggiante di Belmond è pronta a salpare in Borgogna

Les Bateaux Belmond ha annunciato il lancio di Marguerite, una nuova villa galleggiante dotata di quattro eleganti suite doppie, che entrerà a far parte della flotta di barche fluviali dalla fine dell’estate 2026 (della collezione fanno parte anche Alouette a Bordeaux, Pivoine e Napoléon in Provenza, e Fleur De Lys e Lilas in Borgogna). Frutto della trasformazione dell’ex Amaryllis, il design di Marguerite si ispira ai campi dorati di margherite della Borgogna, regione nella quale sono previsti gli itinerari.

Marguerite può accogliere fino a otto ospiti e offre cabine curate nei minimi dettagli con servizi privati. Il salone open space è un ambiente accogliente pensato per la convivialità, mentre l’ampio ponte esterno, incorniciato da fiori selvatici ed erbe locali, è ideale per pranzi all’aperto, momenti di relax al sole e conversazione. A bordo sono disponibili anche una piscina privata, arredi artigianali e menu esclusivi curati dalla chef stellata Michelin Dominique Crenn.