Mondrian apre alle Maldive, sull’isola di Kuredhivaru

È prevista per il 2026 l’apertura di Mondrian Maldives, sull’isola di Kuredhivaru. Situato a soli 45 minuti di idrovolante dall'aeroporto internazionale di Male, il resort si trova su una delle poche isole esclusive all'interno dell'atollo di Noonu.

Prima di essere ripensata come Mondrian, la proprietà opererà come Kuredhivaru Resort & Spa sotto la gestione di Ennismore. In precedenza battente bandiera Movenpick, il resort avrà 105 ville, che includono 30 ville con piscina sulla spiaggia, 72 ville con piscina sull'acqua e residenze con piscina sulla spiaggia con tre camere da letto.

Fedele alla reputazione di Mondrian come connettore culturale, il resort offrirà programmi ed esperienze che riflettono la ricca e diversificata cultura delle Maldive. Progettato per coinvolgere i sensi, gli ospiti possono rivitalizzare il loro spirito presso la spa del resort, ricaricarsi e rafforzarsi in palestra o tuffarsi per esplorare le barriere coralline maldiviane presso il centro immersioni.

Sono disponibili un padiglione yoga, campi da tennis e pallavolo e piscine, mentre gli ospiti più giovani possono sfruttare appieno il miniclub. Sono previste esperienze culinarie e di mixologia all'avanguardia, con quattro ristoranti e bar.

“Circondato da splendide spiagge e acque turchesi, Mondrian Maldives creerà il rifugio perfetto per i nostri ospiti – dice Phil Zrihen, brand coo per Mondrian Hotels -. Il design audace si interseca con lo stile dell’isola, il resort realizza nuovi spazi dove gli ospiti possono rifugiarsi nelle meraviglie della natura su un’isola privata appartata”.