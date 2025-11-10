Nasce Vista Pisa, primo 5 stelle lusso davanti alla Torre Pendente

Un nuovo hotel 5 stelle lusso a Pisa, direttamente sulla piazza dei Miracoli. È il progetto della società Sagabri che attraverso il brand Vista annuncia la nuova realizzazione, che sorgerà all’interno del Palazzo dei Trovatelli, affacciato direttamente sulla Torre Pendente. L’apertura è prevista nel 2029.

L'operazione avviene a distanza di pochi mesi dall’inaugurazione di Vista Ostuni ed è stata possibile grazie alla partnership siglata tra la famiglia e la famiglia Passera, titolare di Vista.

“Siamo contenti di annunciare questo accordo con la famiglia Passera che senza dubbio accelera il progetto di riqualificazione di un immobile così importante per la nostra città – dice Andrea Madonna, presidente di Sagabri -. Desidero altresì ringraziare Gennaro Gattuso, dimostrando ancora una volta un forte legame con la nostra città, che ha reso possibile il passaggio di quote, che sono state acquistate per metà dalla mia famiglia (che ora detiene il 75% della società padrona dell’immobile) e il restante 25% alla famiglia Passera”.

Con una superficie complessiva di circa 5.800 metri quadri e oltre 1.300 metri di corti e giardini interni, il palazzo ospiterà circa 40 camere e suite con vista sulla Torre, un ristorante gourmet ispirato alla cucina toscana contemporanea, un american bar, una spa, oltre a spazi dedicati all'arte.

In linea con la visione del brand di riqualificare immobili storici, Vista Pisa occuperà un palazzo risalente al 1315, situato in una posizione straordinaria con affaccio diretto su Piazza del Duomo e vista sulla Torre Pendente. Il palazzo sarà oggetto di un importante lavoro di restauro e ristrutturazione e riconversione in hotel, dimostrando ancora una volta il forte impegno del brand a salvaguardare e riqualificare immobili storici e generare valore per il territorio e per la comunità locale. L’intervento sarà eseguito in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale e con la Soprintendenza con l’obiettivo di restituire alla città uno spazio di incontro, ospitalità e di pregio, capace di dialogare con la storia e l’identità del luogo.

“Siamo grati alla famiglia Madonna per avere reso il progetto possibile e per averci considerati all'altezza di questa importante sfida - dichiara Luigi Passera, ceo Vista -. È stato un grande lavoro di squadra, per il quale esprimo la nostra gratitudine a tutti gli attori coinvolti. Pisa con la sua enorme attrattiva turistica potrà sicuramente beneficiare di un nuovo albergo di questa qualità, e ovviamente per lo sviluppo di Vista è una location eccezionale. La nostra strategia è portare il lusso dove ancora non c'è e quindi non possiamo che essere entusiasti di aprire letteralmente di fronte alla Torre di Pisa”.