Quando le griffe vanno in vacanza

La moda va in vacanze sulle spiagge e nei resort di tutto il mondo. Mai come quest’anno i marchi iconici del fashion si ripropongono agli occhi dei turisti firmando beach club, spazi food, pool bar e ristoranti nei resort di lusso in Italia e nel mondo.

L’ultimo in ordine di tempo è la food court del Puente Romano Beach Resort di Marbella, che da quest’anno risplende nel giallo e beige scelto da Fendi per firmare lo spazio. Fendi firma anche alcuni dei cocktail disponibili nell’area.

Alberta Ferretti stringe un sodalizio con l’Hotel De Mar Gran Melia di Maiorca che quest anno compie 60 anni. Le iconiche stampe tie-dye della stilista romagnola hanno vestito l’aerea che circonda la piscina e il solarium nelle tonalità del blu, mentre per la spiaggia e il pool bar le fantasie virano sui colori del beige.

Dolce&Gabbana porta il suo stile al beach club Le Carillon di Portofino. Il duo creativo ha dedicato al mondo beach un progetto specifico, Dg Resort, ideato per portare il made in Italy e l’artigianalità italiana nei luoghi più belli d’Europa. La nuova stampa Verde Maiolica della griffe riveste l’intera area del beach club, mentre un motivo a righe verticali decora il pop-up store, l’area bar e il ristorante VESTA Portofino. All’interno del progetto rientrano anche Casa Amor a Saint-Tropez, nella spiaggia di Pampelonne, e La Cabanea a Marbella.

Loro Piana sceglie il Bagno Piero, lo storico stabilimento di Forte dei Marmi, per portare in vacanza la sua idea di lusso ed esclusività. Le sedie del ristorante sono adornate con cuscini con l’iconico motivo multi righe mentre la spiaggia e attrezzata con lettini personalizzati e teli esclusivi con il logo del brand del gruppo Lvmh. Stesso mood anche per Saint Tropez, dove per il secondo anno il marchio collabora con La Réserveà la Plage. Sempre a Forte dei Marmi arriva anche Etro al Bagno Maria.

E ancora, decolla la collaborazione fra Rocco Forte e Missoni, che ha presonalizzato la spiaggia del Verdura Resort i suoi motivi iconici e i suoi colori. Oltre alla spiaggia, Missoni ha portato al Verdura un pop-up store e una speciale cocktail list “Missoni e Verdura Resort” creata dai mixologist del resort.

Paul & Shark è volato Formentera dove ha inaugurato Juvia By Paul & Shark, ristorante tutto pensato sotto il segno dello squalo, mentre continua la collaborazione fra beach club Bagni Fiore e Dior a Portofino. Protagonista l’inconfondibile pattern Toile de Jouy del marchio che riveste lo spazio lounge, il bar nonché le cabine sulla spiaggia e gli arredi come lettini, cuscini, ombrelloni.

Sulla spiaggia di Seiano a Napoli Marinella, il brand di riferimento maschile per cravatte e accessori, ha dato il via alla sua prima collaborazione con il beach club Cava Regia, mentre Diesel ha scelto la Liguria per la sua prima spiaggia in Italia, riproponendo una formula già testata nel passato a Mykonos. Il marchio disegnato da Glenn Martens ha creato il restyling del Baba Beach Club di Alassio.