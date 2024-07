Nelle recensioni online, gli hotel di lusso italiani sono promossi a pieni voti. Quelli delle catene ricevono giudizi che vanno da un rating minimo di 7,5 a un massimo di 9,6 (media 8,5), mentre gli indipendenti da 6,8 a 9,8 (media 8,3). È quanto emerge da una ricerca di SocialCom, realizzata per l’evento ‘Destinazione Italia’, organizzato da Anima Holding e Castello SGR.

L’analisi si basa su ben 215.000 recensioni (Booking.com e Tripadvisor) riguardanti le migliori strutture italiane, da Roma a Venezia, da Cortina alla Costa Smeralda.

I risultati

Gli alberghi di catena curano di più i social: hanno un tasso di risposta del 38%, contro il 23% degli indipendenti. E dall’analisi delle parole chiave, le catene ‘vincono’ per comfort, pulizia e servizi, mentre gli indipendenti sono più apprezzati per posizione e l’attenzione al cliente.

Nonostante la bontà del risultato, il ministro per il Turismo, Daniela Santanché, ha fatto notare come in Italia ci sia ancora spazio da colmare, come presenza di hotel di lusso. Il bando Fri-Tur da 1,38 miliardi, a valere sul Pnrr, contribuirà anche a migliorare l’offerta di questo particolare segmento.