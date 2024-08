Riapre il The Beaumont Mayfair, la Londra Anni ‘20

The Beaumont Mayfair, iconico hotel 5 stelle di Londra, annuncia la riapertura dopo una ristrutturazione costata diversi milioni di sterline.



La struttura conta 101 camere e suite di cui 29 completamente nuove, frutto di un lavoro di espansione dell'hotel, e al suo interno accoglie una vera e propria collezione di opere d'arte. Uno stile sofisticato che ricalca i ruggenti Anni '20 che si respira, per esempio, nella Gatsby’s Room dove gli ospiti potranno gustarsi il loro Champagne Afternoon Tea, o nel Le Magritte Bar assortito con cocktail, Bourbon e sigari cubani.



A settembre, inoltre, verrà inaugurato il Rosi - nuovo flagship restaurant dell'albergo, pensato per celebrare la cucina britannica.