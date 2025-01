Rocco Forte: finanziamento da 15 milioni per Palazzo Castelluccio a Noto

Arriva un finanziamento da 15 milioni di euro per la ristrutturazione di Palazzo Castelluccio a Noto, l’hotel che nel 2027 aprirà le sue porte sotto le insegne Rocco Forte Hotels.

A tanto ammonta l’operazione di Bcc Iccrea a favore del gruppo alberghiero che trasformerà il palazzo del 1782, per lungo tempo residenza di una famiglia locale, in un luxury boutique hotel con 31 camere e suite, spa e aree per eventi.

“Questa operazione testimonia l’impegno di Bcc Iccrea nel settore del turismo, anche grazie al funding finalizzato di Cdp” ha commentato Carlo Napoleoni, responsabile Divisione Impresa del Gruppo Bcc Iccrea, come riporta Milano Finanza.