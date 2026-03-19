Virgin Limited Edition apre un nuovo hotel a Marrakech. Le prime immagini

Un nuovo indirizzo di lusso per Virgin Hotels Collection, che torna in Marocco per un’ apertura nel 2027 in una delle mete più glamour del Paese: Marrakech . Situato all'interno di una tenuta agricola privata di 10 ettari, il piccolo hotel di lusso con 37 suite che entra di diritto nella Virgin Limited Edition sarà ispirato all'artigianato marocchino e alle tradizioni berbere, con un esclusivo progetto residenziale in fase di sviluppo.

A 25 minuti di auto dal centro di Marrakech, il resort offrirà una base eccezionale per esplorare la cultura, la gastronomia e l'artigianato della città, garantendo al contempo un rifugio di pace lontano dal trambusto della Medina. A un'ora da Kasbah Tamadot di Virgin Limited Edition, ai piedi delle montagne dell'Atlante, il nuovo resort di Marrakech offrirà inoltre agli ospiti l'opportunità ideale di combinare due esperienze distinte all'interno dello stesso portfolio: una fuga a breve distanza dalla città e un suggestivo rifugio in montagna.

Il progetto per la nuova tenuta prevede tre ristoranti, un Chef's Table e uno speakeasy bar , riforniti con prodotti stagionali di produzione propria. È prevista anche un'offerta wellness che includerà un centro benessere tradizionale marocchino con hammam e una piscina di 40 metri, oltre a una vasta gamma di attività sportive e ricreative come tennis, padel ed equitazione.

Elemento centrale dell'esperienza degli ospiti sarà un programma di esperienze immersive e culturali, per cui tutte le proprietà Virgin Limited Edition sono famose.

“Il Marocco vanta un'incredibile tradizione di ospitalità e siamo entusiasti di portare il nostro approccio, che consiste nell'offrire esperienze e servizi con un'anima, in una seconda location marocchina. Siamo lieti di collaborare con Sazanes Immobilier, che condivide la nostra visione a lungo termine e il nostro impegno nel creare fughe straordinarie con le persone al centro” dice Joe Margison, ceo di Virgin Hotels Collection.