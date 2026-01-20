Hahnair aggiunge 29 compagnie aeree al suo network

Hahnair prosegue nella sua fase di crescita e mette in archivio un 2025 con 29 nuove compagnie aeree nel suo network, il numero più alto dal 2019. Un incremento che ha interessato tutti i continenti, migliorando le opzioni di prenotazione e la connettività per oltre 100.000 agenzie di viaggio in più di 190 mercati.

“La nostra missione è offrire ai consulenti di viaggio accesso a contenuti di volo ampi e attraenti, e la nostra solida crescita nel 2025 ci fornisce un’eccellente base per l’anno a venire - afferma Adriana C. Carrelli, vice president airline business di Hahnair -. Con oltre 350 compagnie partner in tutto il mondo, il nostro network si colloca tra le reti di distribuzione aerea più estese a livello globale”.

Nel 2026, Hahnair continuerà a investire in alleanze strategiche, strumenti digitali, supporto per i partner delle agenzie di viaggi e nella propria infrastruttura di distribuzione per offrire una copertura globale efficiente attraverso i canali di distribuzione tradizionali, così come soluzioni di vendita basate su ndc.