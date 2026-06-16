TTG Agenzie - Cosa frena i viaggiatori dall’entrare in agenzia di viaggi?

Una parte dei viaggiatori di oggi, supportata dai vari assistenti virtuali e dalle numerose piattaforme di prenotazione online, ricerca soluzioni in autonomia e spesso ritiene che rivolgersi a un’agenzia comporti, da un lato, un costo maggiore per i servizi prenotati e, dall’altro, una perdita di tempo dovuta alla necessità di confrontarsi direttamente con noi, anche solo per raggiungerci fisicamente ed esporre desideri, esigenze e idee legate al viaggio.

Ciò che questa tipologia di viaggiatore spesso ignora è che i servizi acquistabili non sono sempre equivalenti tra loro. L’agenzia è infatti in grado di filtrare in modo efficiente l’enorme quantità di informazioni disponibili sul web e di proporre al cliente la soluzione più adatta, conciliando al meglio esigenze, aspettative e budget.

Di conseguenza, il tempo che il cliente dedica alla pianificazione e all’acquisto del viaggio non viene disperso in ricerche infinite e spesso fuorvianti, ma investito in un rapporto personale con professionisti che non si limitano ad assemblare una serie di servizi, bensì costruiscono un viaggio capace di rispondere, e possibilmente superare, le aspettative di chi lo sceglie, garantendo al contempo assistenza, tutela e tutte le garanzie che solo un’agenzia può offrire.

Davide Marocco - Responsabile Agenzia - Lepintours & G.Marocco Srl - Welcome Travel Group

A TTG Travel Experience, in programma a Rimini il prossimo ottobre, si parlerà anche del rapporto tra agenzie e clienti: resta sintonizzato per scoprire tutte le novità!