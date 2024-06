Affitti brevi di lusso, exploit delle richieste: le cifre di Emma Villas

Trend in progressione costante, quello degli affitti brevi di pregio. La conferma arriva dai dati dell’osservatorio Emma Villas, che registra per la stagione 2024 un +6,4% delle prenotazioni di ville e casali rispetto a quanto si registrava lo scorso anno alla stessa data per la stagione 2023 (con 6045 prenotazioni già confermate).

“La voglia di viaggiare è ormai tornata fortissima tra gli italiani e, di pari passo, c’è sempre più voglia di continuare a trattarsi bene e vivere esperienze autentiche - dichiara Giammarco Bisogno, amministratore delegato di Emma Villas -. La villa sarà una delle soluzioni più scelte da chi cerca comfort, indipendenza, privacy e relax, ma vuole anche essere vicino a città d’arte o a parchi naturali. Per questa stagione stiamo infatti registrando un incremento di prenotazioni, con un particolare interesse per le ville situate in Toscana, Umbria e Sicilia”.

Scelta outdoor

Per l’indagine AstraRicerche - Emma Villas quasi la totalità dei nostri connazionali (96,2%) farà almeno una vacanza quest’estate. Il 77,1% vorrebbe ripeterla più volte, il 48,6% ne farà una più lunga possibile e il 66% la ricercherà all’insegna del relax e dei ritmi lenti. Vinceranno le vacanze con attività outdoor, un must per oltre 7 su 10 (75,6%) che sceglieranno tra la possibilità di andare in bici, a cavallo o nuotare (66%) o se puntare su sport adrenalinici come il rafting, lo sci d’acqua o il deltaplano (38,6%).

Focus sulla sostenibilità

Ma in quale struttura soggiorneranno gli italiani? Sicuramente sarà prioritario che sia una struttura sostenibile per almeno il 50% dei turisti. A guidare la scelta la volontà di comprare prodotti a Km0 e assaporare la cucina locale (29,7%). Altrettanto importante è la compagnia dei fedeli amici a quattro zampe, che spinge i vacanzieri verso strutture in grado di trattarli a tutti gli effetti come membri della famiglia.

Una villa a uso esclusivo da condividere con i propri amici o familiari potrebbe essere la soluzione ideale per la maggior parte degli italiani. Si tratta, infatti, di un’opzione di vacanza desiderata da oltre 6 italiani su 10 e che piace sempre di più: aumenta il numero dei vacanzieri che hanno deciso di vivere l’esperienza in villa, opzione che ha registrato un incremento del 48,9% rispetto al 2023 (22,7% vs 33,8%).

Chi sceglie la villa per le proprie vacanze sogna un soggiorno comprensivo di tutti i comfort, quali una piscina esterna e luogo di ristoro all’aria aperta (45,8% e 34,9%), ma è anche alla ricerca di servizi sempre nuovi: dalla possibilità di vivere esperienze uniche per riscoprire i tesori artistici (48,1%), e la storia del territorio, anche attraverso tour gastronomici e tra gli artigiani locali (34,1%), fino ad attività educative per i più piccoli, un personal trainer, corsi di cucina e wine tasting.