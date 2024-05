Affitti di lusso, rallenta la crescita: l’analisi Knight Frank

Rallenta la domanda di affitti di lusso e il pricing subisce revisioni in certi casi revisioni al ribasso, nonostante le grandi metropoli non siano toccate, se non parzialmente, dal fenomeno. Questo il quadro che emerge dal Prime Global Rental Index di Knight Frank, secondo il quale la crescita media annua degli affitti nelle 15 località prese in esame dal report in tutto il mondo è stata del 3,7% negli ultimi 12 mesi fino a marzo 2024, dopo il 5,3% registrato nell’ultimo trimestre dello scorso anno. Una flessione del genere non si verificava da quattro anni.

In cima alla classifica del Prime Global Rental Index troviamo Sydney, con la più forte crescita annuale e trimestrale dei prezzi, rispettivamente del 17,3% e del 4,5%. Londra e Auckland si contendono il secondo posto, con una +5,6% a testa, anche se la seconda ha visto gli affitti calare dell’1,1% nell’ultimo trimestre.

Londra discute sul tetto massimo agli affitti

La recente ascesa di Londra è sotto i riflettori, con il partito laburista all’opposizione che discute della possibilità di introdurre un tetto massimo agli affitti in caso di vittoria alle prossime elezioni generali nel Regno Unito, anche se sembra che ora stia retrocedendo da questa mossa politica.

“Dopo un periodo di crescita sostanziale degli affitti - commenta Liam Bailey, capo del Dipartimento di ricerca di Knight Frank a livello globale - non sorprende che i politici stiano esplorando soluzioni per calmierare i prezzi, come dimostrano le discussioni sul tetto massimo degli affitti a Londra. Il riequilibrio tra domanda e offerta sarà cruciale nel delineare il panorama degli affitti in futuro”.

Molte altre città continuano a registrare una crescita dei prezzi degli affitti, come Berlino, Miami, Monaco, Los Angeles e Tokyo, che hanno visto un incremento almeno del 4,5%. Singapore si trova in fondo alla classifica, con un calo del 2,9% nell’ultimo anno, complice la maggiore disponibilità di immobili.

Nonostante i recenti rallentamenti, le previsioni del Prime Global Rental Index di Knight Frank mostrano in ogni caso che nel 2024 i prezzi degli affitti continueranno ad aumentare nella maggior parte delle città.