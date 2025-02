Aiav presenta alle agenzie ‘Pronti a proteggervi’

‘Pronti a proteggervi’: il piano welfare di Aiav è stato presentato a Roma durante il convegno ‘Turismo: una filiera chiamata Italia’ alla presenza del ministro del Turismo. Daniela Santanché.

Il ministro che ha toccato diversi punti chiave sullo stato del turismo in Italia, facendo perno sull’importanza della qualità nei servizi e sul sostegno agli operatori del settore. Santanchè ha enfatizzato anche la collaborazione pubblico-privato e il ruolo chiave che il turismo può avere per la crescita economica e culturale del Paese.

In dettaglio, il piano presentato da Aiav offre quattro strumenti assicurativi e finanziari, gratuiti o a condizioni agevolate, per oltre 2mila 500 Associati Aiav e per i nuovi iscritti.

Rc Professionale (Gruppo Assimoco) è la polizza completa con massimali personalizzabili fino a 2 milioni di euro. Si prosegue con Il Salvagente, un fondo di garanzia attivo dal 2018, che tutela da insolvenze e fallimenti. C’è poi il Piano sanitario gratuito (Cooperazione Salute), una copertura per amministratori, collaboratori e familiari e infine la Polizza Tutela legale gratuita (Das), una copertura fino a 8 mila euro per spese legali e consulenze.

Aiav introduce anche Settlement Technology System, sviluppato da M-Facility con Intesa Sanpaolo: un sistema di pagamento b2b con bonifici istantanei a costo zero, già adottato da Trenitalia.

Fulvio Avataneo, presidente Aiav, sottolinea: “Offriamo strumenti concreti per rafforzare il ruolo di agenti, garantendo sicurezza e sostenibilità al settore turistico italiano”.